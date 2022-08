El gobierno de Moreno entregó nuevas escrituras sociales a vecinos del distrito

La felicidad de las y los propietarios no se hizo esperar, tal como lo hizo el vecino Juan, quien aseguró: “Estamos recibiendo el fruto de tanto sacrificio, de tanto trabajo durante mucho tiempo. Estamos muy agradecidos”.

En tanto, Trovero afirmó: “Lo hoy está pasando acá no fue magia, no fue producto del azar, sino que es la consecuencia del trabajo duro y consolidado de los tres Estados, de la Nación, con Alberto Fernández; de la gobernación, a cargo de Axel Kicillof; y del Municipio de Moreno, de la mano de Mariel Fernández”.

Durante el acto, Aliaga señaló: “Hoy es un día muy especial porque saber que estamos terminando un trámite como éste es una felicidad enorme. No tiene comparación con nada poder entregarle escrituras a más de mil familias morenenses porque eso les da seguridad, es una garantía para la familia, es tranquilidad”.