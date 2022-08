Mientras trabajaba como Uber, un policía porteño mató a un ladrón que intentó asaltarlo en Villa Martelli

Trabajaron en el lugar servidores públicos de la comisaría de Villa Martelli. En tanto, intervino en la causa penal, caratulada como “Tentativa de robo y homicidio”, el fiscal Alejandro Musso, quien resolvió no apresar al efectivo policial, ya que consideró que había obrado en legítima defensa.

Según el testimonio del policía porteño, identificado como Facundo Oviedo, el sujeto lo tomó del cuello y lo amenazó con un arma blanca, y la mujer exhibió un arma de fuego. No obstante, la víctima logró zafarse y disparó al menos 4 veces con su pistola reglamentaria Pietro Beretta de calibre 9 milímetros.