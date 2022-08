Concejales de San Martín aprobaron convenios para pavimentar y reparar calles del distrito

También se aprobó un “repudio a la injusta muerte de Cristina Vázquez y adhiriendo al esclarecimiento del caso y a toda manifestación de reclamo”. Vázquez, oriunda de Posadas, Misiones, pasó presa 11 años por un crimen que no cometió. Fue hallada muerta en su casa en agosto de 2020.

No dejó de llamarle la atención a Juntos por el Cambio “la premura” con la que se tratan los convenios de pavimentos, sin embargo, dudaron de la concreción de los mismos. “Se firman convenio tras convenio, y por la gran pelea que existe en el gobierno nacional nunca terminan de ejecutarse, porque los fondos nunca llegan”, sostuvo Ramiro Alonso López.