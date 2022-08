Exclusivo de SM Noticias y América TV: La nueva estrategia de Nicolás Pachelo en el juicio por el caso García Belsunce

El último punto está relacionado al famoso “pituto”, que aún no ha sido expuesto, pero según los fiscales hay ahí una prueba que lo relaciona con Pachelo.

En quinto lugar hacen referencia a la amenaza a testigos, de hecho este martes, en los tribunales, se le solicitó a Pachelo retirarse de la sala para que pueda testificar una persona que, según alegaron, tenía “pánico” con solo verlo, algo que generó controversia, ya que los abogados del acusado afirmaron que este pedido iba “en contra del derecho a la defensa”. Finalmente se terminó yendo a un cuarto contiguo custodiado pero con la puerta abierta para que no haya contacto visual pero sí pudiera oír.

La cuarta hipótesis es el uso de un arma calibre 32 por parte del acusado, la misma que se utilizó en el crimen. Este tema aún no ha sido probado por la fiscalía, pero de todos modos será expuesta en el estrado.

“Si algún ingeniero en telecomunicaciones puede demostrar que en aquella época no había forma de comprobar la ubicación de un celular, yo los contrato y los llevo al tribunal para que expongan”, le dijo también al representante de una empresa.

Ahora bien, el acusado ha planteado desde siempre que él no estuvo en la escena del crimen aquel domingo. Según sus declaraciones, se encontraba en Capital Federal y en ese momento realizaba la compra de un juguete dentro del shopping Paseo Alcorta, a más de 50 kilómetros de Pilar.