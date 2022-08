Desde un puesto de control de Merlo, detectaron que aeronaves chilenas violaron el espacio aéreo argentino

El portal Infobae no precisó si las naves “intrusas” son civiles o militares, pero presumen que su destino final podría haber sido la zona de Malvinas. Esto, tomando en consideración el rumbo que tomaron desde que fueron detectadas por el radar.

