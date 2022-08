Cecilia Moreau fue elegida como la nueva presidenta de la Cámara de Diputados

“Nosotros nos vamos a abstener”, adelantó Negri, y sostuvo que “no venimos a empujar a nadie ni vamos a empujar a nadie, pero le pedimos que no se empujen entre ustedes”. “El gobierno necesita encontrar un rumbo”, reclamó.

Desde la oposición, el radical Mario Negri justificó la decisión de Juntos por el Cambio de abstenerse en la votación y señaló que “ésta no es una convocatoria que obedece a decisiones solo de cambio de lugar sino a circunstancias que vive el país”. “Estamos ante una anomalía”, aseveró.

La sesión especial fue abierta por el ahora ex titular de la Cámara Baja y en primer término aprobó su renuncia a la presidencia del cuerpo y a la banca, cuyo mandato vence el 9 de diciembre del 2023, y será completado por el titular del Partido Piquetero, Juan Marino.