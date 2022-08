Fallo a favor de Morón por la deuda de las telefónicas: La Justicia avaló el reclamo de la Comuna

La demanda inicial del Municipio a las empresas por no haber pagado las cuotas 1, 2 y 3 del período 2021 se calcula en más de 11 millones de pesos. En febrero de este año, la Justicia trabó embargo a las compañías por más de 10 millones de pesos y ayer emitió el primer fallo favorable para el Municipio de Morón.

La Justicia avaló el reclamo del gobierno municipal contra las empresas de telecomunicaciones por el no pago de la “Tasa por inspección de emplazamiento de estructuras y soportes de antenas y equipos complementarios”.