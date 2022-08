Okupas tomaron tierras en Hurlingham, los desalojaron, y le reclaman al gobierno de San Miguel

Ante esta situación, el lunes por la tarde realizaron una movilización al Municipio de San Miguel donde no fueron atendidos, ya que la protesta estuvo orquestada por dirigentes y concejales del Frente de Izquierda de Moreno y José C. Paz.

Luego de esta situación, los vecinos decidieron acampar y colgaron carteles en el lugar que dicen “queremos tierra para vivir” o “queremos un techo”. “La situación de estas familias es de alquiler, no estamos pidiendo que nos regalen nada, sino un terreno o un lote. Si hay que pagar se paga”, dicen los vecinos.

El reclamo comenzó el miércoles, cuando un grupo de vecinos de Obligado intentó instalarse en los terrenos lindantes al Río Reconquista y durante el fin de semana fueron desalojados por la Policía de Hurlingham. Las personas afirmaron que esa fuerza actuó por su cuenta y que no hubo orden judicial. También denunciaron agresiones y represión con balas de goma.