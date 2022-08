Ocurrió en José C. Paz a.

Al momento no hay indicios de los delincuentes. La sucursal se encuentra en pleno centro paceño, a una cuadra de la estación del ferrrocarril San Martín, y a 5 cuadras de la comisaría primera.

Boquetearon el local de Fravega en José C. Paz y se llevaron más de un millón de pesos en mercadería

José C. Paz