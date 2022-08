A sala llena, “Los charros” deleitaron al público de Tigre en el Teatro Municipal Pepe Soriano

“Esta fue una noche realmente legendaria con una banda como ‘Los charros’. Cada fin de semana, el Teatro Municipal Pepe Soriano tiene las puertas abiertas para este tipo de espectáculos como para nuestros artistas locales. Esa es la voluntad del intendente Julio Zamora. Hemos preparado una pantalla para que la gente que no logró conseguir su entrada pueda presenciar en directo el recital. Buscamos acercar la mayor cantidad de gente a esta oferta cultural ya que es una prioridad para esta gestión”, señaló la subsecretaria de Cultura, Marilina Silva.

