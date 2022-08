Hurlingham: Culminó con éxito el Parque de Invierno

Cabe destacar que el parque abrió absolutamente todos los días desde su inauguración, incluso en las jornadas lluviosas donde la magia, los distintos talleres y los espectáculos fueron el centro de atracción. El predio de avenida Pedro Díaz no sólo recibió a vecinos del distrito, sino que además llegaron hasta ahí numerosas familias de diferentes partidos del conurbano y de Capital Federal para disfrutar del cierre de las vacaciones de invierno.

Por el predio pasaron más de 200 artistas, con el trío “Pim pau” como show destacado. No obstante, hubo otros que no se quedaron atrás, como “Dúo karma”, “Bigolates de chocolate” y “Valor vereda”. Todas estas obras fueron gratuitas y se desarrollaron en el Estadio Municipal. Además, se sortearon algo más de 500 entradas para ir al cine.