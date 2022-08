Noe Correa y Leo Nardini inauguraron los pavimentos de Fragata Heroína y Lavallol

Al finalizar la apertura, realizada también por las familias del barrio de Tierras Altas, que participaron en el corte de cinta oficial, Noe Correa concluyó: “Son obras que duran para siempre, para que no solamente los vecinos puedan disfrutarlas hoy, sino que también, sean para las próximas generaciones”.

Leo Nardini expresó: “En momentos muy complejos, se trata de todos los días mostrar la capacidad de gestión, la capacidad de llevar adelante el esfuerzo de cada uno de los vecinos, y de llevar adelante, también, esos sueños o anhelos que quizás en algún momento pensaron que no se iban a realizar”.