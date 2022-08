Las obras de la Universidad de José C. Paz, abarcan la finalización de un nuevo edificio aulario, del comedor universitario, la construcción de un natatorio con pileta olímpica cubierta, gimnasio y otros servicios para la carrera de Educación Física, con una inversión total de 588 millones de pesos.

El presidente Alberto Fernández supervisó hoy, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el avance de las obras en ejecución de la nueva Autopista Presidente Perón y de la Universidad de José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires, que en su conjunto implican una inversión de 44 mil 126 millones de pesos.

Alberto Fernández recorrió las obras de la Autopista Presidente Perón y de la Universidad de José C. Paz

José C. Paz