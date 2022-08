Las mujeres del Frente Renovador de la Primera Sección realizaron un plenario en Hurlingham

Una de las voces más potentes del plenario, la funcionaria nacional y dirigente del distrito de Tigre, Micaela Ferraro, dijo:”Nos juntamos una vez más a debatir sobre los temas que creemos que es necesario avanzar, para lograr acompañamiento popular de las leyes que impulsamos”. Y agregó: “Como hicimos de la paridad, ahora lo haremos con cuota alimentaria. Muchas mujeres no acceden a la justicia para reclamar y nuestros niños y niñas necesitan comer todos los días. Queremos discutir un mecanismo rápido, una base, no un techo que nos permita regular sin poner a la mujer en el medio que muchas veces termina siendo víctima de violencia”.

Además señaló:”El 75 por ciento de nuestras compañeras jefas de hogar no reciben el dinero de los padres de sus hijxs, muchas no cuentan con lugares de cuidado para dejarlos cuando necesitan salir a trabajar. Más de un millón de mujeres padecemos endometriosis…porque seguimos pensando que nuestras cuestiones son menores”.