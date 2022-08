Star Wars, el gran broche de oro de las vacaciones de invierno del Concejo Deliberante de Tigre

Durante la jornada, el Club de Leones El Talar recibió alimentos no perecederos para luego ser repartidos a las instituciones correspondientes. Todos los voluntarios que participan realizan las representaciones siempre con fines solidarios y benéficos.

En referencia al éxito del evento, el vicepresidente del Concejo Deliberante de Tigre, Fernando Mantelli, expresó: “Cerrar esta etapa de vacaciones de invierno en la casa de todas y todos los tigrenses, con esta propuesta original, y solidaria nos llena de alegría. En lo personal, no salgo del asombro de la perfección de los atuendos y la representación. Quiero agradecerles a todas las organizaciones que de manera altruista y voluntaria participaron de esto”.