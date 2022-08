San Fernando fue sede del espectacular campeonato nacional de Skateboarding

“Además, no tengo palabras para agradecer al Municipio por su apoyo al deporte con pantallas y transmisión en vivo. Vinieron competidores de todo el país, desde La Rioja, Chaco, Chapadmalal y Mar del Plata con un nivel increíble, la verdad que los chicos la están rompiendo. Esta infraestructura de la que disponemos en San Fernando es digna para poder hacer un sudamericano, ojalá se dé”, finalizó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com