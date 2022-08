Juan Andreotti celebró el Día del Fomentista y otorgó un subsidio a las instituciones de San Fernando

El director del Club 8 de Octubre señaló: “Creemos que los clubes de barrio son una herramienta fundamental para la sociedad, para generar políticas de inclusión social”. Por su parte, otro representante afirmó: “Como presidente de un club me siento orgulloso de este Municipio”.

Cada 27 de julio, tal como fue instituido por el Municipio de San Fernando, se celebra el Día del Fomentista, en reconocimiento a una labor profundamente solidaria y de acompañamiento, donde se practican deportes y se crece en valores. El encuentro tuvo la emotiva presencia del ex intendente Luis Andreotti. Y como parte del agasajo, del humorista y animador Pablo Picotto, que alegró la noche.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, mantuvo una reunión con los representantes de 52 clubes, uniones vecinales y sociedades de fomento de la ciudad. Allí hizo entrega de una ayuda económica en colaboración con estas instituciones que realizan diversas actividades educativas, deportivas, culturales y solidarias. El evento contó también con la emotiva presencia del ex intendente Luis Andreotti, quien acompañó la celebración.