El hecho tuvo lugar en Villa Tesei, donde viven tanto el agresor como la víctima. El hombre, de nombre Maximiliano Pajón, interceptó a la chica en la calle cuando circulaba en bicicleta y le pidió hablar, algo que ya había intentado hacer, pero ella no le dio lugar debido a que lo había denunciado por agresiones y pesaba sobre él una restricción perimetral.

Un hombre que tenía una perimetral atacó a su expareja, le disparó tres tiros y luego intentó quitarse la vida gatillándose en la cabeza. La bala le quedó alojada pero no le pasó nada. Está detenido.

Hurlingham: Intentó matar a su ex, se pegó un tiro en la cabeza y se fue caminando