Más de 3500 vecinos y vecinas participaron de las colonias de invierno en los 18 polideportivos de Tigre

Camila, vecina que asiste al Polideportivo Sarmiento, dijo: “Estuvo muy buena la colonia. Jugamos al vóley, al quemado y otras actividades más”. Y Nicole, quien concurre al mismo establecimiento, sostuvo: “Fue una experiencia muy divertida y se los recomiendo a todos los que quieran venir. Me hice de muchos amigos y amigas”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com