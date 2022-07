Culminó el primer Seminario Regional de Liderazgo en Seguridad Pública

“Sólo tengo palabras de agradecimiento, le agradezco al Ministerio de Justicia y Seguridad, al ISSP y especialmente a los convocados, no tengo dudas que esto es un primer paso para mejorar la calidad de trabajo y servicio. Nuestro Norte siempre tiene que ser cuidar y darle tranquilidad a los ciudadanos”, afirmó el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard.

“Cuando asumimos la responsabilidad de tomar la Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires vimos una gran oportunidad de generar los cambios que estaba demandando la sociedad. No fue fácil, pero fue duro porque teníamos que reconstruir la confianza en la ciudadanía, pero también en los hombres y mujeres que forman parte de esta institución. Así creamos una policía nueva y moderna, con la experiencia de sus integrantes y la posibilidad de abrir la mente ante estos nuevos desafíos. Y en eso quiero destacar la conducción de esta policía en el nombre de Gabriel Berard y de toda la plana que pudo llevar estos cambios y consolidarlos. El cambio se hace todos los días”, resaltó el ministro.

“Estoy orgulloso de poder estar cerrando este encuentro y quiero agradecerles por su participación. No permitan que la política divida por tonteras cosas que la vocación tiene que unir. Hoy muchas de nuestras investigaciones nos llevan a provincias hermanas. Lo que tenemos que hacer es conocernos y trabajar en equipo porque la Seguridad no tiene una bandera política”, afirmó D’Alessandro.