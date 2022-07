Posse reclama una taifa diferencia de luz para los municipios

“Entendemos que el gobierno nacional, al segmentar, pretende dar progresividad a las tarifas para que los que mayor capacidad económica tengan no paguen lo mismo que los sectores vulnerables. Tal decisión es bienvenida, sólo que debe ser tomada con mucho profesionalismo a fin de evitar injusticias tanto entre domicilios particulares, como también respecto a los municipios”, afirmó Posse.

