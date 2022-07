Rodríguez Larreta desde La Rural sobre los cambios de gobierno: “No es un tema de personas, lo que falta es un rumbo”

“Me preocupa mucho toda esta situación. Es una gran irresponsabilidad de este momento del gobierno que no haya una conducción clara del presidente, que en definitiva es el máximo responsable”, declaró Rodríguez Larreta Y agregó: “Lo que necesitamos es un plan, que lo sigan adelante quienes sean. No es un problema de personas, las personas son menos importantes, lo que verdaderamente importa es el para hacer qué”.

