En Caseros, trabajadores del Banco Provincia visibilizaron el conflicto que pone en riesgo a la banca pública provincial

Por su parte, Oscar Pavón, también delegado de la Comisión Gremial Interna de la Seccional Buenos Aires de la entidad, aseguró: “Creemos que el objetivo de la derecha es el de siempre, hacer desaparecer la banca pública bonaerense, algo que nosotros no vamos a permitir”. “Hoy demuestran que son oposición por oposición misma, ya que no quieren legislar. Les pedimos a los legisladores del PRO que tengan responsabilidad y se sienten en las bancas a dar el debate”, lanzó.

También estuvieron presentes integrantes de la Comisión Gremial Interna de la Seccional Buenos Aires del Banco Provincia. El delegado Pablo Salvia, en dialogo con SM Noticias, detalló: “Necesitamos que los legisladores que responden a intendentes opositores al gobierno de Axel Kicillof den quórum para tratar la derogación de la ley 15008 y se avance en una norma superadora que deje de desfinanciar al Banco Provincia”. “Hoy la banca pública está poniendo recursos para cubrir un déficit que genera la ley, y queremos que no se llegue a una instancia irreversible”, remarcó.