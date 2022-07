A 70 años del paso a la inmortalidad de Evita

Lis Diaz destacó la marcha y ademas declaró: “Sabemos que en Tres de Febrero tenemos que prepararnos y dar todos los debates para dar la batalla que necesitamos para recuperar el municipio, para que nuestros vecinos estén mejor, porque muchos sabemos que el narcotráfico y la violencia están tomando los barrios populares, y eso no se lo vamos a permitir. El peronismo está de pie, va a construir la justicia social para que nuestros vecinos sean felices y vivan mejor”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com