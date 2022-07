Una embarazada denunció que fue baleada en el abdomen en un presunto intento de robo en Don Torcuato

Asimismo, los agentes establecieron que la mujer convivía con su ex pareja, de quien se había separado hacía 2 años, y quien también afirmó desconocer que la mujer se encontraba embarazada.

Es que, de acuerdo al registro de las cámaras, no se observa en las imágenes al hombre que le disparó a la mujer.

Por otro lado, efectivos de la Estación de Policía de Tigre realizaron las primeras actuaciones luego de tomar conocimiento del hecho y, tras relevar las cámaras de seguridad de la zona, constataron que las circunstancias no coincidieron con el relato esgrimido por la víctima.

En esas circunstancias, y de acuerdo a lo relatado por ella, fue interceptada por un hombre que vestía ropa oscura y que intentó sustraerle las pertenencias. Siempre según el testimonio, el asaltante, al no poder concretar el robo, le efectuó un disparo de arma de fuego en el abdomen.

Una mujer embarazada de 39 años fue baleada en el abdomen durante -según su testimonio- un presunto intento de robo en la localidad bonaerense de Don Torcuato. Ocurrió ayer, y permanece internada fuera de peligro, al igual que su bebé de 5 meses. La Policía no pudo constatar que el hecho sucedió tal como lo relatara la mujer, y trabaja en otras hipótesis.