Formación a distancia: Recibieron sus certificados más de doscientos vecinos de Ituzaingó

El jefe de Gabinete, Pablo Descalzo, participó de la entrega de más de 200 certificados para los vecinos y vecinas que completaron los cursos de la Plataforma de Formación a Distancia, una de las herramientas que brinda el Municipio de Ituzaingó para potenciar las habilidades en entornos laborales.

Durante la jornada se entregaron certificados para los egresados y egresadas de los cursos de “Liderazgo”, “Operador de PC”, “Formación de formadores”, y “Programación y diseño web”, entre otros, los cuales forman parte de la oferta académica que año a año ofrece la plataforma, y que se renueva todos los meses.

Al finalizar el acto, Descalzo destacó: “Esta entrega de certificados es una alegría y un orgullo enorme, porque es la muestra del trabajo que realizamos desde el municipio para seguir ampliando las herramientas que potencian a cada vecino y vecina. Somos un distrito que crece a la par de los sueños de cada ituzainguense y nuestro compromiso está puesto en construir un Ituzaingó con mayores posibilidades de trabajo, estudio y desarrollo”.

Luego de recibir su diploma, Diego, uno de los egresados, agregó: “Soy de Ituzaingó hace más de 40 años, y realicé el curso de ‘Formador de formadores’. Me pareció una propuesta muy interesante con herramientas útiles. Además, me pareció genial el campus que utiliza el municipio porque nos permite adaptar el estudio a nuestros tiempos y tener contacto directo con los compañeros y docentes. En mi caso particular, trabajo administrando plataformas virtuales y el material visto en la cursada es material que aplico todos los días, así que estoy súper contento por la calidad educativa”.

La Plataforma de Formación a Distancia es un espacio virtual, interactivo y gratuito de aprendizaje, en el cuál se formaron más de 12 mil estudiantes en sus 3 años de funcionamiento. Con una variada oferta en capacitación, continúa apostando a la optimización y mejora permanente, atendiendo las demandas de un mundo laboral en constante transformación.

Para conocer más sobre los cursos y la Plataforma de Formación a Distancia, ingresar en la siguiente página web.