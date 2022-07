Moreno avanza en políticas de abordaje integral de las violencias por motivos de género

Por otra parte, con el objetivo de fomentar, fortalecer y crear espacios de expresión artística, cultural, deportiva o social que contengan y desarrollen mensajes a favor de los derechos de las mujeres y diversidades, la no discriminación y la igualdad de género, se continúa con la formación en temáticas de nuevas masculinidades, derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, identidades de género, salud sexual, economía del cuidado, distribución del trabajo doméstico, acoso callejero, violencia de género, HIV, infancias libres, prevención del abuso sexual en las infancias, entre otros.

This site is protected by wp-copyrightpro.com