Julio Zamora acompañó la renovación de autoridades del Club de Leones de Benavídez

Por otro lado, la saliente presidenta de la entidad, Cristina Del Bao, dijo: “Estoy en el club desde el año 1996 y lo vi crecer, estar mal y estar bien. Ya no están las personas que estuvieron desde el inicio conmigo, pero esta nueva camada tiene el mismo dinamismo y ganas de trabajar que cuando yo empecé. Eso va a hacer que el Club de Leones de Benavídez siga mejorando”.

“Estamos en el cambio de autoridades en el Club de Leones de la ciudad de Benavídez, con algo particular como es el antecedente de dolor que fue la reciente partida de Mercedes Dipietro, presidenta de la institución durante mucho tiempo. Hoy este espacio se renueva con el ingreso de más integrantes y el Municipio se está haciendo presente para acompañar ese proceso”, expresó el jefe comunal.