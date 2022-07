Cayó una banda que robaba autos de alta gama con inhibidores de alarmas en zona norte

Esta mañana, en una recorrida en el polo gastronómico del Bajo de San Isidro, en las calles Roque Sáenz Peña y Lasalle, agentes del patrullaje municipal y efectivos de la Policía bonaerense observaron a 3 hombres en una actitud sospechosa en un Renault Mégane. Según informaron fuentes policiales, al identificarlos, los sospechosos indicaron que fueron a comprar un auto pero que no tenían la dirección exacta, luego se contradijeron y dieron distintas versiones.

No eran robos violentos. Los ladrones abrían los autos, tomaban objetos de valor y escapaban. Los sigilosos golpes eran dados por una banda integrada por 3 hombres colombianos que estaban radicados en San Justo, partido de La Matanza. En los robos utilizaban inhibidores de señal para desactivar las alarmas y los cierres centralizados de autos de alta gama, especialmente en el corredor de la avenida Libertador, en la zona norte del conurbano bonaerense.