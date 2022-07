Mariel Fernández: “Nuestro pueblo necesita lo mejor de nuestra dirigencia por eso es tan importante recordar a Eva”

La intendenta y vicepresidenta segunda del Partido Justicialista bonaerense encabezó el acto central en homenaje a Eva Perón, realizado en Moreno.

Mariel Fernández encabezó el acto central el Partido Justicialista bonaerense en homenaje a Eva Perón, realizado en Moreno, donde estuvieron presentes Cristina Álvarez Rodríguez, Mayra Mendoza, Estela Díaz, Teresa García, Karina Menéndez, Florencia Saintout, Federico Achával, Beto Ramil, Araceli Bellota y Leo Grosso.

Junto a una multitud de militantes de organizaciones políticas y sociales peronistas, la jornada comenzó con una misa en la catedral de Moreno y luego continuó con una marcha de antorchas desde el Palacio Municipal hasta el Boulevard Evita, donde se desarrolló el acto. Allí hubo una intervención artística a cargo del Comando Evita y Mariel fue la única oradora.

La jornada finalizó con una cena en la renovada sede del Partido Justicialista de Moreno, de la que participó Victoria Tolosa Paz junto a integrantes de la dirigencia peronista local y provincial.

“Es muy emocionante ver a todas nuestras compañeras, a nuestras Evitas, que son la expresión de cientas de mujeres que trabajan incasablemente en cada barrio para construir una casa, como decía la compañera Evita, mientras el general construía la gran casa para acobijarnos a todos, ella se encargaba de los que todavía no podían entrar”, expresó Mariel Fernández durante el acto, donde también brindó un homenaje a Boni Galeano, concejal peronista de Moreno que falleció días atrás.

En relación al contexto social y político de la Argentina, la vicepresidenta segunda del Partido Justicialista bonaerense destacó: “Moreno es un ejemplo de unidad, de caminar codo a codo para resolver los problemas y nuestro pueblo que está muy cansado de tantos problemas, cansado de lamerse las heridas, necesita lo mejor de cada uno de nosotros. Nuestro pueblo necesita lo mejor de nuestra dirigencia por eso es tan importante recordar a Eva, porque Eva tenía los valores más altruistas”.

“Eva dio su vida por todos nosotros, a sus 33 años. Como lo hizo Néstor Kirchner. Entregaron su vida incansablemente, su salud, cuerpo y alma para que el pueblo argentino pueda vivir con más felicidad y con más dignidad”, resaltó.

“Yo no quiero algunos momentos felices para nuestros pueblos, yo quiero un pueblo que viva con dignidad porque tenemos una argentina rica, porque tenemos una de las tierras más fértiles del mundo. Por eso en nuestro país no puedo haber ni una sola persona con hambre, no puede haber infancias que no tengan buena alimentación, porque lo tenemos todo”, señaló, y enfatizó: “Necesitamos que todas las personas que tenemos en nuestras manos el destino de nuestra nación nos pongamos a trabajar en unidad para desafiar al enemigo principal que no está del lado de la vereda del pueblo, no está en el Frente de Todos, lo tenemos ahí en frente, son las multinacionales, son los que se llevan nuestros alimentos”.

“Hoy en este día, en ejemplo de unidad, agradezco este escenario de unidad, agradezco a cada uno y cada una que hoy está bajo la lluvia. Agradezco a las Evitas que homenajean a nuestra santa Evita, a la abanderada de los humildes. No renunciemos a la unidad, hay 2023 porque estamos obligados por la dignidad de nuestro pueblo, por la santa Evita, por la memoria del General Perón a llevar dignidad para siempre al pueblo argentino”, concluyó Mariel Fernández.