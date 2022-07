La Policía Federal rescató a tres mujeres que eran explotadas sexualmente en San Miguel

Ocurrió en José C. Paz a.

En consecuencia, los uniformados realizaron discretas pesquisas durante varios días y en diferentes horarios. Estas establecieron que dicha pareja utilizaba un vehículo para el traslado de las mujeres explotadas, el cual estacionaba frente a otro inmueble ubicado sobre la calle Mariscal Ramón Castilla al 7200, en la localidad de Moreno. Dicha vivienda sería el domicilio particular de uno de los involucrados.