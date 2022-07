Más de 6 millones 300 mil hogares completaron el formulario para mantener los subsidios y se extiende el plazo de solicitud

A partir de las 23:59 de hoy y hasta el 31 de julio a las 23:59 podrán completar el formulario de manera virtual, sin necesidad de acercarse a una oficina de ANSES, todas las personas que aún no pudieron hacerlo con cualquier número de DNI.

El gobierno nacional decidió prorrogar la fecha hasta fin de mes para aquellos hogares que aún no completaron el formulario, disponible en la siguiente página web , que ya tuvo un total de 29 millones 699 mil 425 visitas.

Un total de 6 millones 314 mil 332 hogares completaron el formulario para mantener los subsidios de energía y gas desde el 15 de julio cuando se abrió la inscripción, que se prorrogó hasta el 31 de julio para quienes aún no ingresaron sus datos.