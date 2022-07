Alberto Fernández: “Tenemos que tomar la bandera de Evita y luchar más que nunca”

“Nosotros tenemos una primera obligación con los que están más abajo, primero los últimos. Y voy a cumplir ese mandato, voy a seguir trabajando como ordenó Evita y como enseñó Perón”, indicó el mandatario durante el acto, y añadió: “Primero los desposeídos, los que no tienen voz, los desamparados. A todos ellos vamos a ponerlos en marcha para que recuperen el trabajo, un empleo formal, para que disfruten de los derechos que los trabajadores tienen gracias a Perón y Evita”.

Fernández, que es el primer jefe de Estado en visitar el complejo después del ex mandatario Juan Domingo Perón, informó que “en el verano de 2023 vamos a tener funcionando los 9 hoteles de Chapadmalal”, y reflexionó: “Para algunos éste será un dato menor, pero para los que creemos que debemos dar oportunidades a todos y que todos tienen derecho al disfrute es muy importante saber que este maravilloso complejo que pensaron Perón y Evita funciona a pleno en beneficio de argentinos y argentinas”.