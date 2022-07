Ramil entregó reconocimientos a veteranos y familiares de caídos de la guerra de Malvinas

El acto se realizó en el marco de los homenajes por el 40 aniversario del conflicto bélico de Atlántico Sur y contó con la participación del presidente del Centro de Veteranos de Escobar, Juan Carlos Monti; y el presidente de la Comisión Nacional de ex Combatientes de Malvinas, Horacio Szerman.

This site is protected by wp-copyrightpro.com