“El país está mal y vemos que la gente no sabe cuál es el rumbo del gobierno, y eso genera angustia”, expresó Pazos, y finalizó: “Hay preocupación y una angustia que nos moviliza”.

“Hay mucha gente que nos dice que en ciertas cosas estaba mejor con nosotros y además se está dando cuenta que, de lo que prometieron, no se está cumpliendo nada”, manifestó.

“No estamos hablando de candidaturas sino de lo que representamos, que es un cambio. Hicimos muchas cosas y otras no nos salieron como nos hubiera gustado, pero estamos en la memoria de los argentinos”, remarcó. “Nosotros no estamos empujando a nadie, somos una oposición institucionalista, ojalá hubiéramos tenido una oposición como somos nosotros”, sentenció.

Junto a la ex ministra de Trabajo estuvieron presentes el dirigente paceño, Ezequiel Pazos, y los concejales Susana Ulloa y Alexis Lívora.

La presidenta del Pro a nivel nacional, Patricia Bullrich, visitó José C. Paz en donde tuvo un encuentro con familiares de víctimas de la inseguridad, recorrió el centro comercial de distrito y cerró con un acto en la plazoleta.

En José C. Paz, Patricia Bullrich volvió a decir que “hay un gobierno ausente”

