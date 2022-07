Roban objetos de valor de un colegio de Morón, y por el hecho detienen a un empleado del Municipio

Se movilizaban en un auto particular que tenía un cartel con la leyenda “Al servicio del Municipio de Morón”, y en cuyo interior se secuestró un revolver calibre 22.

Los delincuentes habían sustraído del establecimiento 22 laptops, un smart TV, un proyector, monitores, una Playstation, CPUs y teclados, etc. Ingresaron a la escuela tras violentar un portón.

Llamativamente, uno de los detenidos, identificado como Santiago Plenge, de 19 años, era empleado de la Municipalidad de Morón. Fuentes municipales, ante la consulta de SM Noticias, indicaron que había entrado a trabajar de abril, no tenía antecedentes penales y ya e le está tramitando la baja.