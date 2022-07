Zamora: “Necesitamos diálogo entre todas las fuerzas políticas para sobrellevar la difícil situación que afronta el país”

Consultado sobre los tiempos del Ejecutivo nacional en el abordaje de la situación económica del país, Zamora remarcó: “Falta velocidad en las decisiones. No sé si serán tan fáciles para tomar o requerirán algún estudio, pero el tiempo pasa y las medidas hay que tomarlas rápido, en esta urgencia. Tendría que haber más rapidez y para eso se requiere cohesión en la política. Creo que la no cuestión en la política hace que las decisiones se tomen tan lentamente”.

Y continuó: “Nuestras familias están sufriendo la inflación. Necesitamos diálogo entre todas las fuerzas políticas para sobrellevar la difícil situación que afronta el país. Tuvimos una guerra, la inflación; venimos de un gobierno que produjo un endeudamiento histórico en Argentina y para eso necesitamos dirigentes como Batakis, una dirigente probada en la escasez, que fue ministra de Economía en una provincia que no tenía todos los recursos para administrar”.