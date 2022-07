En Hurlingham, Patricia Bullrich expresó su contundente apoyo a Andrea Giorgini

Del encuentro participaron, el senador Juan Pablo Allan; los diputados Juan Pablo Torello y Gerardo Milman; el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; el ex senador Pablo Walter; las comerciantes Gabriela Franco y Alicia Elisei, ambas de la comisión de la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Hurlingham; y el ex candidato a intendente vecinalista, Julio Medina, entre otros.

Tras la recorrida, Giorgini expresó: “Es un honor recibir a una figura como Patricia Bullrich, con quien encuentro puntos en común a la hora de pensar en iniciativas para trabajar por la seguridad de los vecinos y no quedarnos calladas frente a las políticas lejanas a los ciudadanos. Compartimos valores que tienen que ver con recuperar la República, defender las libertades y luchar contra el avasallamiento a las instituciones”.

Patricia Bullrich se hizo presente en Hurlingham donde fue recibida por la ex titular de ANSES y concejal mandato cumplido, Andrea Giorgini.

La presidenta del PRO, encabezó una reunión con comerciantes en el tradicional Bar San Martín junto a la ex concejal de Juntos por el Cambio, donde escucharon las necesidades del sector.