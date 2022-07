Morón renueva su política de beneficios para dinamizar el mercado de alquileres

El Municipio de Morón renovó la política de beneficios para quienes alquilen sus inmuebles ociosos. La medida, que surge a partir de una ordenanza municipal propuesta por el Ejecutivo local y aprobada por unanimidad en 2021 por el Concejo Deliberante, establece la condonación de deuda de la Tasa de Servicios Generales o la eximición de la misma, en caso de que no existiera deuda pendiente, para quienes alquilen su propiedad ociosa.

