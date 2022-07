¿Fue un meteorito? Reportan que el cielo bonaerense se iluminó de verde

Cientos de vecinos del Gran Buenos Aires reportaron que cerca de las 22:30 de este lunes una potente luz iluminó el nuboso cielo de la región. Según primeros reportes que llegan desde Uruguay, donde también se habría visto el fenómeno, se trataría de la caída de un meteorito.

No es la primera vez que un bólido se desintegra sobre el cielo bonaerense, no obstante, no es un hecho muy frecuente.

Particularmente, hace pocas horas atrás, otro meteorito se desintegró en los cielos de Estados Unidos, provocando también la alteración ciudadana en redes sociales.

Hace dos semanas además, una roca espacial se pulverizó al entrar a la atmosfera y el fenómeno pudo percibirse en Chile y algunas ciudades cordilleranas de la Argentina.

