Había baleado a un Policía: Lo ajusticiaron en José C. Paz

Según cuenta Crónica, un oficial de la Policía de la Ciudad abatió en un tiroteo a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarlo en José C. Paz. Seguidamente se comprobó que uno de los delincuentes había sido quien baleó gravemente en un asalto al oficial de la misma fuerza Leadnro Pezzatti durante un asalto en marzo.

