Funcionarios de La Matanza visitaron el COT y elogiaron el modelo de seguridad del Municipio de Tigre

“Frecuentemente recibimos visitas de diferentes municipios de la provincia y del interior del país. Contar hoy con la presencia de un distrito tan grande como La Matanza, que triplica no sólo en dimensión a Tigre, sino también en cantidad de habitantes, es para nosotros un honor porque significa que hemos consolidado un modelo de seguridad que es referencia para otros distritos”, expresó el subsecretario de Protección Ciudadana de Tigre, Pedro Ridosz.

This site is protected by wp-copyrightpro.com