La DAIA y el gobierno municipal recordaron a las víctimas del atentado a la AMIA en Tigre

Por su parte, el presidente de la DAIA expresó: “El Municipio y la DAIA honran a los muertos a 28 años de este atentado terrorista, tal y como lo indica la placa que fue descubierta. Es un acto reivindicativo, y seguimos pidiendo justicia e invocamos a la memoria. Esta petición hecha por un organismo de la sociedad civil como la DAIA, y el Estado como es el Municipio de Tigre, acredita que esto fue un atentado contra la República Argentina y no es solamente un tema de la comunidad judía”.

