Otra plataforma con un amplio catálogo, en EFilm encontramos desde grandes clásicos a cine de animación, filmes más conocidos, otros más independientes, etc.

Principalmente, es una plataforma de alquiler pero Rakuten TV también cuenta con algunas películas gratuitas con anuncios, una vez te has registrado.

En Youtube es posible ver muchas películas de manera gratuita y legal, debido a que sus derechos de autor han expirado. Legalmente gratis, por su parte, es una página que te selecciona todo ese catálogo cinéfilo gratuito de Youtube (para no tener que ir rebuscando una a una) y las ordena por géneros.

El servicio de televisión a la carta de RTVE es perfecto para recuperar películas que han sido emitidas en sus canales. No es necesario registrarse (aunque hacerlo te permite descargar contenido off-line) y en su catálogo tenemos hasta estrenos destacados en TV.

En la actualidad, 1 de cada 3 hogares en los que se ven series y películas de Netflix no pagan por el servicio.

Netflix no va más: Conocé las 10 alternativas gratuitas más recomendadas para mirar películas online