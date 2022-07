La Escuela Municipal de Tenis de Tigre tendrá representación femenina en las finales de los Juegos Bonaerenses

Tigre cuenta con la Escuela Municipal de Tenis donde se realizan actividades en los polideportivos General Pacheco, Mariano Moreno, Ricardo Rojas, Gutiérrez, Belgrano, Güemes, Sarmiento, Rincón de Milberg, Delfo Cabrera, Dique Luján, Almirante Brown, San Martín y entrenamiento competitivo para chicas y chicos federados y no federados en el Club Afar Tenis.

Se trata de la pareja de dobles Sub 14 Mora Golsberg y Maggie Ciliberto; y las singlistas Martina Campos, en categoría Sub 16, y Micaela Medina de clase Universitario. Los pasajes a las finales lo obtuvieron gracias a sortear con éxito la instancia regional disputada en el Club San Fernando.