“Las compañeras y compañeros de Espacio San Isidro manifestamos nuestro más enérgico repudio a la proclama desestabilizadora expresada por el golpista ex militar Aldo Rico , convocando a la organización civil y de las Fuerzas Armadas antes de la batalla”, expresaron.

Espacio San Isidro repudió el mensaje golpista del ex militar Aldo Rico