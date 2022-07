Malena Galmarini inauguró una red cloacal que beneficiará a más de 13 mil vecinas y vecinos de General Pacheco en Tigre

Finalmente, la presidenta de AySA resaltó: “En Tigre desde el 2013 a esta parte no tuvimos ni un metro de agua ni de cloaca. No se hicieron obras, por lo tanto estamos haciendo más que todo lo posible para llegar al 2023 con el 100 por ciento de agua y de cloacas. Y después hay que seguir, tenemos que hacer un colector que vaya desde Dique Luján hasta la Planta Norte II en San Fernando, estamos ampliando esa planta. Y hay que ampliar también la planta de agua que está en Dique Luján. Estamos haciendo muchas obras en todas las localidades, en todos los barrios, porque lo importante es que lo bueno del agua llegue”.

Araceli, vecina con 26 años en el barrio, expresó: “Hasta ahora nos veníamos manejando con cámara y pozo. Estar llamando cada un mes al camión es un servicio costoso así que esto es un beneficio para todos”. Denise, otra vecina, agregó: “Cuando mis abuelos llegaron era todo descampado, hace 30 años. Últimamente los pozos se llenan muy rápido y nos preocupaba mucho porque acá todavía hay mucha gente que por costumbre no toma el agua potable, sino el agua de pozo y esto es un riesgo muy grande. Por eso que lleguen las cloacas es un símbolo de civilización y de salud”.