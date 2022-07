Massa: “Vuelve a fluir sangre por las venas de la Provincia gracias a la reactivación del sistema ferroviario”

A su vez, el presidente de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Martín Marinucci, sostuvo: “Estas ciudades se desarrollaron gracias al tren, pero también se desvanecieron cuando dejó de llegar. Acá hace 7 años que el tren no llega, y ha afectado en el arraigo propio de cada vecino y vecina”. Y agregó: “Hoy con el compromiso de esta gestión, estamos llegando a más de 40 localidades. Estamos convencidos que tiene que ser una política de estado, y no una decisión de un gobierno”, finalizó.

El ramal Once – Pehuajó, cuyo servicio comenzará a funcionar el 5 de agosto, parará en las estaciones Once, Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza, Mechita, Bragado y sumará las estaciones de 9 de julio, Carlos Casares y Pehuajó.

Con la presencia de autoridades nacionales se llevó adelante la marcha blanca del servicio de pasajeros de la línea Sarmiento que conectará, luego de 7 años, la estación de Once con la ciudad de Pehuajó, recuperando las estaciones intermedias de 9 de julio y Carlos Casares, y beneficiando directamente a los vecinos y vecinas de la región. Las obras para reactivar el servicio estuvieron impulsadas por el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de Trenes Argentinos.