Operativo oftalmológico: Se entregaron más de doscientos lentes en Boulogne

En el camión, ubicado en el Club Unión de Boulogne, se realizaron las pruebas de agudeza visual y el diagnóstico que luego permitió confeccionar los lentes para que las personas, que no poseen obra social, se los puedan llevar en el mismo día. Cabe destacar que, en algunos casos, se entregaron anteojos con graduaciones diferentes para mejorar la visión de cerca y de lejos.

“Muchas de las personas presentes hoy nunca se habían realizado un control oftalmológico a pesar de que notaban dificultades para ver con normalidad. Hoy no sólo tuvieron esa posibilidad, sino que, además, se llevaron sus anteojos y pudieron elegir sus marcos. Estas jornadas se basan en acercar herramientas concretas para garantizar el acceso a la salud de vecinos y vecinas”, finalizó.