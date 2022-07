Desde el gobierno denuncian a Aldo Rico por su video llamando a la sublevación militar

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente al ex intendente de San Miguel, Aldo Rico, por delitos contra el orden constitucional, una acusación que prevé una pena de hasta 4 años de prisión. Es tras los dichos que pronunció el pasado jueves mediante un video en donde llamaba a las Fuerzas Armadas a “recuperar su autonomía”.

“Las expresiones de Aldo Rico contienen una amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas”, sostuvieron desde el organismo que conduce Horacio Pietragalla.

El “ex carapintada”, quien ya supo alzarse contra la democracia durante la Semana Santa de 1987, subió a sus redes sociales un video en el que convocaba a sus “camaradas” a prepararse ante una escalada de violencia social.

Por este motivo, Pietragalla presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py. “Como secretario de Derechos Humanos de la Nación y por la historia reciente de nuestro país me encuentro obligado a denunciar estos gravísimos hechos. Ello, en cumplimiento del deber indeclinable de realizar acciones concretas y efectivas a fin de garantizar la vigencia de la Constitución Nacional, la defensa irrestricta de la democracia y de asegurar el ‘nunca más’ y hacer realidad los postulados de memoria, verdad y justicia”, remarcó en la presentación.

En la misma denuncia, el secretario de Derechos Humanos le solicita a la Justicia que investigue “de manera urgente” si hay un proceso de organización entre veteranos del Ejército.

En tanto, desde el Ministerio de Defensa le restaron importancia a los dichos del ex alcalde sanmiguelino, y remarcaron que “ya hace 30 años que Rico no tiene estado militar”, por lo cual no les corresponde a ellos ni al Ejército aplicarle sanciones.